Ecco le parole di Massimo Oddo, intervistato da Tuttosport che parla della sfida tra Lazio e Inter di domani.

Queste le parole a Tuttosport di Massimo Oddo che parla del match tra l’Inter e la Lazio: “La rosa biancoceleste è forte, ben allenata, conta su giocatori validissimi. Non so se i padroni di casa posseggano i valori tecnici dei nerazzurri, probabilmente sulla carta hanno qualcosina in meno. Ma parliamo comunque di una grande squadra, con tutte le carte in regole per mettere in difficoltà qualsiasi avversario, Inter compresa.”

Romelu Lukaku Lautaro Martinez

Aggiunge Massimo Oddo: “L’Inter è una squadra che può vincere lo scudetto, questo non vuol dire che la Lazio non possa, anche se i nerazzurri hanno qualcosina in più. I nerazzurri sono una delle pretendenti al titolo. Hanno perso delle pedine importanti, ma ne sono arrivate altrettante.“

Conclude sul rapporto con Inzaghi: “Lui sì, è sempre stato molto vicino a questo pensiero. Io un po’ di meno, inizialmente volevo fare altro. Inzaghi invece è sempre stato più “tecnico dentro”. Su questo ci abbiamo sempre scherzato. Io alla fine gli dicevo: “Simone, tu hai smesso di giocare cinque anni fa, ecco perché hai avuto tutto il tempo per prepararti al meglio”. Ci ridevamo su.“

