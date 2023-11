Conferenza stampa Schmidt, le parole del tecnico del Benfica alla vigilia del match di Champions con l’Inter

Nel corso della conferenza stampa alla vigilia di Benfica Inter, Roger Schmidt ha parlato così del match in programma domani sera.

INTER DIVERSA DALL’ANDATA? – «Ci aspetta un’Inter diversa dall’andata Non sapremo quale sarà il loro approccio dopo aver conquistato gli ottavi, ma sappiamo che giocheranno per vincere. C’è una enorme differenza tra qualificarsi come prima o seconda del gruppo, l’abbiamo sperimentato l’anno scorso in prima persona. Hanno grandi obiettivi e sono una squadra estremamente ambiziosa, ma noi giocheremo solo per noi stessi. Non siamo felici della nostra Champions League, abbiamo la chance di vincere una grande partita contro l’Inter e vogliamo provarci. Per me i nerazzurri sono una delle migliori squadre d’Europa, lo erano già l’anno scorso e quest’anno sembrano ancora più forti. Credo che possano ripetere il percorso della scorsa stagione. Noi stiamo crescendo. Abbiamo battuto lo Sporting e ci siamo ben comportati in coppa. C’è fiducia, vogliamo fare bene domani».

