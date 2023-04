Conferenza stampa Thiago Motta: «Arnautovic out! Futuro? Penso alla Juve». Le parole del tecnico del Bologna

Thiago Motta ha parlato in conferenza stampa per presentare Bologna Juve.

REAZIONE JUVE – «Con i nostri mezzi li affronteremo cercando di approfittare le occasioni che ci saranno dentro la partita, mentre dovremo gestire bene le situazioni più difficili. Ci sarà da pressare forte nel momento giusto e compattarsi bene dietro quando necessario».

FUTURO – «Al momento giusto parleremo e soppeseremo le varie situazioni. Parleremo di obiettivi reali per noi, ma oggi devo pensare al presente che è la Juventus. Per il resto ci sarà tempo di parlare e confrontarsi per trovare le migliori soluzioni per il club e la squadra. Con i dirigenti mi confronto tutti i giorni perché è sempre il momento di programmare il futuro».

ARNAUTOVIC – «Non ci sarà. È guarito dal punto di vista medico, adesso deve riprendere la forma fisica perché l’ultima volta che ha giocato 90 minuti è stato il 4 gennaio. E’ nelle mani dei preparatori e adesso dipenderà da lui».

CAMBIASO – «Sta molto bene, è in forma, ha ripreso con il gruppo e ha fatto un recupero straordinario»

