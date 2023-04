Guidi pensa subito alla Juve Primavera: «Ci aspetta una partita di grande importanza». Le dichiarazioni del tecnico della Roma

Guidi, allenatore della Roma Primavera, ha commentato ai media del club giallorosso il trionfo in finale di Coppa Italia Primavera. Subito testa anche alla sfida contro la Juve Primavera.

JUVE – «Già lunedì ci aspetta una partita di grande spessore, di grande importanza in termini di classifica: affronteremo la Juventus a Torino, e non sarà facile. Dobbiamo smaltire velocemente la sbornia, la gioia e ricaricare le batterie per farci trovare pronti in campionato».

