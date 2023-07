Alla vigilia (americana) di Juventus-Milan, ha parlato in conferenza stampa Tomori parlando dei nuovi arrivi e degli obiettivi rossoneri

Le parole di Tomori in conferenza stampa alla vigilia della vigilia (americana) di Juventus Milan:

«Ci conosciamo dal Chelsea, abbiamo parlato tanto. Gli ho detto che la Serie A è davvero difficile. Dal punto di vista della tattica e dei dettagli è molto più difficile. Si sta trovando bene con la squadra e speriamo di avere una bella stagione insieme»

SQUADRA – «Abbiamo una squadra forte, tante situazioni vanno migliorate, ci sono tanti nuovi e quest’anno vogliamo vincere ancora. Noi siamo il Milan e vogliamo vincere. Con i giocatori possiamo e vogliamo vincere, sappiamo la qualità che abbiamo»

LEAO – «Rafa sta diventando un uomo, certo che lo ascoltiamo quando parla. Sono contento che possiamo vedere questa sua maturità, spero che possa portare questa mentalità sul campo»

RUOLO IN CAMPO – «Quando sono arrivato c’erano tantissimi giocatori giovani e ci hanno aiutato, ora voglio fare la stessa cosa con i nuovi. Anche per quanto riguarda la lingua. Mi piace questo ruolo, mi fa piacere aiutare i nuovi ad ambientarsi, voglio fare del mio meglio per aiutare la squadra»

REAL MADRID – «Anche se abbiamo perso ci sono state cose positive. In queste partite puoi sfruttare gli errori per migliorarti. Devi prendere le cose positive ed imparare da quelle negative»

LEADER – «Abbiamo persone come Calabria, Theo, Giroud, Maignan che ha la testa sempre concentrata sulla partita, ci sono diversi leader siamo una grande famiglia. Tanti leader in modo diverso, anche io lo sono per la mia posizione in campo»

PULISIC – «Niente in particolare. Anche al Chelsea faceva del suo meglio. Contro il Real ha dimostrato di poter fare sempre la differenza, ma è sempre stato così. Si allena bene, si trova bene nel gruppo. Si sta allenando bene»

JUVENTUS MILAN – «Proveremo qualcosa di nuovo, sperimenteremo qualcosa di diverso anche dal punto di vista tattico. Vogliamo vincere che sia amichevole e non, dimostrando chi siamo, dobbiamo essere forti, sarà una partita tosta.»

JUVE RIVALE SCUDETTO – «La Juve è sempre in alto in classifica, negli anni che sono stato qui abbiamo giocato bene e ho segnato due gol. Domani spero di farlo ancora.Spero di potergli segnare ancora»

