Dopo l’ufficialità del suo riscatto da parte del Milan Femminile dalla Fiorentina, Mascarello ha espresso la sua gioia social

«Ciao tifosi rossoneri, sono molto felice di continuare questo viaggio insieme, orgogliosa che la società abbia deciso di credere in me riscattandomi. Ora non vedo l’ora di inziare, ci vediamo presto»

