Conferenza stampa Tonali: le parole alla vigilia di Milan-Salisburgo. Il centrocampista rossonero presenta il match

Sandro Tonali a partire dalle 14.00 presenta Milan-Salisburgo in conferenza stampa.

DAI PRELIMINARI DI EL AL TRAGUARDO OTTAVI – È un percorso che meritiamo e che ci rappresenta in questi anni insieme. Siamo partiti dai preliminari di Europa League e siamo arrivati sono a qui. Siamo in un momento importante della stagione e abbiamo una partita che ci dà la possibilità di migliorarci e di raggiungere il nostro primo obiettivo.

PAURA O PRESSIONE – Prima di questa partita non bisogna avere paura. Giusto ci sia pressione per una partita così importante, il Salisburgo è molto forte ed ha caratteristiche su cui abbiamo lavorato. Ma abbiamo lavorato molto su noi stessi che è la cosa più importante. La paura va lasciata da parte, dobbiamo mettere attenzione e lucidità ed affrontare la partita come sappiamo.

OBIETTIVO OTTAVI – Domani non dobbiamo entrare in campo col pensiero di pareggiare, è l’unico errore che non dobbiamo fare. È difficile ma siamo giocatori maturi che sanno che la partita è difficile.

RINNOVO PIOLI – Gli abbiamo fatto i complimenti perché se li merita.

SCONFITTA TORINO – Purtroppo una stagione così lunga con tante partite vicine può capitare di avere una serata storta. Dopo essere partiti bene non abbiamo gestito bene il momento dopo il primo gol. È andata così ma come abbiamo sempre dimostrato, come dopo il Napoli, sappiamo reagire alle sconfitte. Mettiamo punto tenendo in conto della sconfitta, andiamo in campo e lasciamo da parte il resto.

SERATA SPECIALE – Non sono solo che sogno di vivere queste partite, ma tutta la squadra. Sappiamo che importanza ha la gara e ognuno di noi ha emozioni. L’anno scorso non siamo riusciti a passare il turno, quest’anno stiamo ancora lavorando per farcela. Giocheremo con voglia ed emozione per raggiungere a tutti i costi questo obiettivo.

LEAO – Sta bene e non va giudicato su una singola partita. Oggi era molto sereno e non ha nessun tipo di problema.

NOTTE PREFERITA DI CHAMPIONS DA TIFOSO – Escludendo le finali, Milan-Manchester 3-0 a San Siro. È una delle partite che mi ricordo meglio e che mi emoziona più.

POST TORINO – Delle volte con così poco tempo per preparare una gara è meglio subito voltare pagina. Abbiamo rivisto cosa non è andato ma ci siamo concentrati su noi stessi. Lo facciamo ogni settimana.

