Alle 14 andrà in scena la conferenza stampa di presentazione di Aster Vranckx, nuovo centrocampista rossonero

Aster Vranckx verrà presentato come nuovo centrocampista del Milan a partire dalla ore 14 in conferenza stampa. Segui con noi la diretta LIVE.

Il Milan ha sempre rappresentato un grande club, ci ho sempre voluto giocare. Ora che ci sono voglio fare di tutto per avere un ruolo importante qui.

Con Van Bommel è stata una grande esperienza, ho imparato molto e mi ha dato ottimi consigli. Mi è stato sempre vicino, è stato un onore per me averlo come allenatore.

Sono stati momenti molto difficili ieri sera, ho corso e dato il mio meglio per cercare di aiutare la squadra a non prendere gol. Per me è stata una grande emozione

Moussa Dembelé l’ho sempre ammirato e rispettato, è il mio modello.

La conversazioni di ieri riguardava questioni tattiche che devono rimanere tra me e lui, in generale mi sta dando tanti consigli per farmi inserire al meglio nell’impianto di gioco

The post Conferenza stampa Vranckx: la presentazione del nuovo centrocampista rossonera appeared first on Milan News 24.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG