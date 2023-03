Marco Zaffaroni, allenatore del Verona , ha parlato in conferenza stampa in vista della prossima sfida contro la Juventus

Marco Zaffaroni, allenatore del Verona , ha parlato in conferenza stampa in vista della prossima sfida contro la Juventus. Le sue dichiarazioni:

«Abbiamo lavorato, cercando di smaltire le scorie di un periodo lungo. Molti giocatori sono andati in nazionale, ma abbiamo cercato di lavorare per recuperare energie fisiche e nervose. La squadra ha lavorato bene. Salvezza Quando si fanno rincorse di questo tipo, devi avere la capacità di guardare solo a te stesso. Questo fa la differenza in un percorso del genere. Ci ha demoralizzato la vittoria dello Spezia sull’Inter. Infortunati? Non saranno convocabili Djuric, Sulemana, Zeefuik, Lazovic e Coppola, che è squalificato. Ngonge e Verdi hanno fatto gli ultimi allenamenti, ci sono buone chance che siano convocati. Doig è andato con l’Under 21 in Scozia, ma è stato uno dei primi a rientrare: sta bene, ha anche giocato una gara. Faraoni sta giocando con continuità dopo l’infortunio, abbiamo recuperato totalmente anche Depaoli. Juve? Parliamo di una delle squadre più importanti in Italia e in Europa. Ha una rosa che non ha bisogno di presentazioni. Hanno avuto un inizio un po’ così, ma nella seconda metà del campionato hanno avuto una regolarità incredibili. Per punti fatti sono secondi in classifica, parliamo di una squadra forte».

