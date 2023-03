Consigli Fantacalcio 28ª giornata Serie A: chi schierare e chi escludere in formazione per il ventottesimo turno di campionato 2022/2023

Il 2023 della Serie A riprende con la 28ª giornata che si disputerà tra domani, sabato 1 aprile e lunedì 3p aprile. La Juventus, reduce dalla vittoria con l’Inter, scenderà in campo sabato alle 20:45 contro il Verona allo Stadium. Ad aprire il turno di campionato sarà Cremonese-Atalanta domani alle 15.00.

Consigli Fantacalcio 28ª giornata Serie A: chi schierare e chi escludere

Quali consigli per la partita che vedrà la Juventus impegnata contro il Verona? Senza dubbio bisognerà puntare su Vlahovic che si è sbloccato con la Serbia. Andrà sicuramente schierato, per chi ne ha la possibilità, anche Kostic. Una chance potrebbe meritarla Fagioli vista l’assenza di Rabiot per squalifica. Chi evitare? Non attesi bonus da Locatelli e dai difensori. Una sorpresa Kean.

28ª giornata Serie A 2022/2023: date e orari delle partite

01/04 15.00 Cremonese-Atalanta DAZN 01/04 18.00 Inter-Fiorentina DAZN 01/04 20.45 Juventus-Verona DAZN/SKY 02/04 12.30 Bologna-Udinese DAZN/SKY 02/04 15.00 Monza-Lazio DAZN 02/04 15.00 Spezia-Salernitana DAZN 02/04 18.00 Roma-Sampdoria DAZN 02/04 20.45 Napoli-Milan DAZN 03/04 18.30 Empoli-Lecce DAZN 03/04 20.45 Sassuolo-Torino DAZN/SKY

Calendario Serie A 2022/23: le date

Inizio – 13 agosto 2022

Fine – 4 giugno 2023

Soste – 24-25 settembre 2022, 14 novembre 2022-3 gennaio 2023, 25-26 marzo 2023

Turni infrasettimanali – 31 agosto 2022, 9 novembre 2022, 4 gennaio 2023, 3 maggio 2023

Finale Coppa Italia – 24 maggio 2023

Finale Supercoppa italiana – 18 gennaio 2023

Calendario partite Juventus 2022/2023: il cammino dei bianconeri

1^ Giornata (15 agosto 2022 ore 20.45)

Juventus-Sassuolo 3-0

2^ Giornata (22 agosto 202 ore 20.45)

Sampdoria-Juventus 0-0

3^ Giornata (26 agosto 2022 ore 18.30)

Juventus-Roma 1-1

4^ Giornata (31 agosto 2022 ore 20.45)

Juventus-Spezia 2-0

5^ Giornata (3 settembre 2022 ore 15)

Fiorentina-Juventus 1-1

6^ Giornata (11 settembre 2022 ore 20.45)

Juventus-Salernitana 2-2

7^ Giornata (18 settembre 2022 ore 15)

Monza-Juventus 1-0

8^ Giornata (2 ottobre 2022 ore 20.45)

Juventus-Bologna 3-0

9^ Giornata (8 ottobre 2022 ore 18)

Milan-Juventus 2-0

10^ Giornata (15 ottobre 2022 ore 18)

Torino-Juventus 0-1

11^ Giornata (21 ottobre 2022 ore 20.45)

Juventus-Empoli 4-0

12^ Giornata (29 ottobre 2022 ore 18)

Lecce-Juventus 0-1

13^ Giornata (6 novembre 2022 ore 20.45)

Juventus-Inter 2-0

14^ Giornata (9 novembre 2022 ore 18.30)

Verona-Juventus 0-1

15^ giornata (13 novembre 2022 ore 20.45)

Juventus-Lazio 3-0

16^ Giornata (4 gennaio 2023 ore 18.30)

Cremonese-Juventus 0-1

17^ Giornata (7 gennaio 2023 ore 18)

Juventus-Udinese 1-0

18^ Giornata (13 gennaio 2023 ore 20.45)

Napoli-Juventus 5-1

19^ Giornata (22 gennaio 2023 ore 20.45)

Juventus-Atalanta 3-3

20^ Giornata (29 gennaio 2023 ore 15)

Juventus-Monza 0-2

21^ Giornata (7 febbraio 2023 ore 20.45)

Salernitana-Juventus 0-3

22^ Giornata (12 febbraio 2023 ore 18)

Juventus-Fiorentina 1-0

23^ Giornata (19 febbraio 2023 ore 18)

Spezia-Juventus 0-2

24^ Giornata (28 febbraio 2023 ore 20.45)

Juventus-Torino 4-2

25^ Giornata (5 marzo 2023 ore 20.45)

Roma-Juventus 1-0

26^ Giornata (12 marzo 2023 ore 20.45)

Juventus-Sampdoria 4-2

27^ Giornata (19 marzo 2023 ore 20.45)

Inter-Juventus 0-1

28^ Giornata (1 aprile 2023 ore 20.45)

Juventus-Verona

29^ Giornata (8 aprile 2023 ore 20.45)

Lazio-Juventus

30^ Giornata (16 aprile 2022 ore 18)

Sassuolo-Juventus

31^ Giornata (23 aprile 2023 ore 20.45)

Juventus-Napoli

32^ Giornata (30 aprile 2023 ore 20.45)

Bologna-Juventus

33^ Giornata (3 maggio 2023)

Juventus-Lecce

34^ Giornata (7 maggio 2023)

Atalanta-Juventus

35^ Giornata (14 maggio 2023)

Juventus-Cremonese

36^ Giornata (21 maggio 2023)

Empoli-Juventus

37^ Giornata (28 maggio 2023)

Juventus-Milan

38^ Giornata (4 giugno 2022)

Udinese-Juventus

