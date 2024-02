Contatto Giroud Holm, Pastore sicuro: «Non è rigore e sono rimasto colpito da questa cosa». Le dichiarazioni

Il giornalista Giuseppe Pastore ha analizzato al podcast Fontana di Trevi l’episodio durante Milan-Atalanta che ha portato al rigore dei nerazzurri.

PAROLE – «Sono rimasto colpito, come me anche Pioli, dal fatto che uno degli arbitri più europei del campionato, Orsato, coadiuvato dal più importante VAR al mondo forse, Irrati, siano intervenuti su un rigore che è molto meno grave di quello che giovedì non hanno dato alla Roma ad esempio su El Shaarawy. Allora non capisco più il metro, ma non lo capisco da mesi, e come me tanta altra gente, pero’ è davvero impossibile prevedere cosa ci sarà e cosa non ci sarà nel giro di 30”. Per me il rigore non c’è, pero’ poi sento due nette interpretazioni su un episodio identico, ed ancora una volta qua a dire ‘Quando il VAR dovrebbe intervenire?’. Per queste cose qui? Secondo me no, anche se il meglio che c’è lo pensa diversamente».

The post Contatto Giroud Holm, Pastore sicuro: «Non è rigore e sono rimasto colpito da questa cosa» appeared first on Milan News 24.

