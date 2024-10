L’allenatore nerazzurro ha ricevuto l’offerta dei Red Devils che sembrerebbero sul punto di chiudere l’avventura di Ten Hag. Nel mondo del calcio, le vittorie e le sconfitte determinano non solo i destini delle squadre ma anche quelli delle figure di comando, come allenatori e dirigenti. Di recente, il Manchester United si trova in una fase piuttosto turbolenta della sua storia sportiva, con un andamento al di sotto delle aspettative che mette in discussione il futuro del suo attuale allenatore, Erik Ten Hag. In questo clima di incertezza, emerge una notizia che potrebbe aver destato sorpresa tra i fan del calcio internazionale: la proposta fatta dall’illustre club inglese a Simone Inzaghi, tecnico apprezzato dell’Inter, per assumere la guida tecnica della squadra. La situazione Il club inglese sta attraversando un periodo complicato, con risultati poco lusinghieri sia in campo nazionale che internazionale. La serie di sconfitte recenti ha messo sotto pressione l’attuale […]

