Dazn ha svelato il dialogo avvenuto tra l’arbitro La Penna e la Sala Var dopo il contatto in area di rigore tra Thuram e Rrahamani

È stato svelato il dialogo tra l’arbitro La Penna e la sala Var sul contatto in area tra Thuram e Rrahmani, capitato ieri sera in Inter-Napoli, nell’Open Var in onda su Dazn.

ARBITRO – «Tutto buono, niente per me»

VAR – «Prende il pallone insieme al piede- Check completato. Prende il pallone che cambia completamente direzione»

L’articolo Contatto Thuram Rrahmani, svelato il dialogo tra l’arbitro e il Var proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG