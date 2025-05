L’annuncio della Rai ha mandato in estasi i tifosi della Juve: Antonio Conte ha già detto sì ai bianconeri.

Antonio Conte potrebbe entrare nella storia del Napoli dopo una sola stagione. Il tecnico salentino punta infatti a vincere il campionato alla sua prima annata sulla panchina partenopea: in pochi lo avrebbero detto la scorsa estate, tenendo conto che lo scorso anno il Napoli concluse con un deludente decimo posto. Eppure, nonostante la grande occasione di scrivere una pagina indimenticabile per il club, non sono affatto poche le probabilità che Conte lasci Napoli già al termine di questa stagione.

Poco meno di un anno fa Conte ha siglato un contratto di tre anni con il club del presidente De Laurentiis. Tuttavia l’eventuale vittoria dello scudetto alzerebbe a dismisura l’asticella: per convincere Conte a rimanere serve quindi costruire una rosa all’altezza e competitiva su tutti i fronti. Dubbi su questo vengono espressi anche da Paolo Paganini, noto giornalista e volto noto di Rai Sport.

Secondo Paganini l’allenatore leccese chiederà almeno 5 rinforzi di peso a De Laurentiis per affrontare al meglio le tre competizioni. Se il patron del Napoli deciderà di accontentarlo, Conte manterrà fede al contratto; in caso contrario l’ex allenatore di Inter e Chelsea è pronto a salutare. Ma per andare dove?

Conte-Juve: è fatta, già pronta la lista

Paganini non ha dubbi: se Conte va via dal Napoli in pole c’è la Juventus, “che è rimasto il suo pallino“. Più volte in passato lo stesso ex CT ha sottolineato di aver sbagliato a lasciare la Juve e che se potesse avere la possibilità di tornare in bianconero la coglierebbe al volo.

Tuttavia Paganini lancia un monito alla Vecchia Signora: “La Juve però deve andare in Champions. Lui va con una lista della spesa, se non lo accontentano lì non va”. I bianconeri sono attualmente in corsa per il quarto posto: conquistare un posto per la prossima Champions è un obiettivo fondamentale per ottenere quel denaro necessario per rinforzare la rosa e strappare il ‘sì’ a Conte.

In corsa per il tecnico salentino, però, non c’è solo la Juventus: l’attuale allenatore del Napoli è molto corteggiato anche dal Milan, pronto a offrire a Conte un ingaggio importante e carta bianca per costruire una squadra a sua immagine e somiglianza.