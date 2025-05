La Juventus sempre più in difficoltà e a farne le spese potrebbe essere anche Tudor: altro ribaltone in casa bianconera

Pareggio al fotofinish per la Juventus e zona Champions che si fa più complicata. La squadra bianconera è stata raggiunta dalla Lazio in pieno recupero nell’anticipo di sabato sera ed ora deve aspettare il risultato di Atalanta-Roma per capire se ha ancora nelle proprie mani il destino nella corsa al quarto posto.

Il pareggio dell’Olimpico ha mostrato ancora una volta tutte le problematiche che la formazione bianconera ha palesato in questa stagione: da Thiago Motta a Tudor le cose non sono cambiate più di tanto ed ora anche il tecnico croato è finito sotto accusa. La tifoseria si è spaccata, tra chi punta il dito contro calciatori e società e chi, invece, accusa l’allenatore di non essere all’altezza.

In molti arrivano anche ad invocare l’esonero immediato e ipotizzano che non sarà lui alla guida della Juventus al Mondiale per club.

#Tudor si é salvato da un esonero eventuale più che meritato, perché se non dovesse vincere sta partita non lo farei tornare manco a Torino #LazioJuve — ApocaFede (@DrApocalypse) May 10, 2025

Per nn dire che tudor è un mediocre trovano solo alibi e scuse

Cambi ridicoli e partite schifosa giocata solo in difesa

Alibi degli arbitri e l’alibi dei perdenti

Gianni agnelli

Se vi ricordate chi era https://t.co/G0hEJT5Fvt — VALENTINO (@ValeStruffi87) May 11, 2025

Tudor ha responsabilità…9 giornate non sono poche…dai basta giustificare giocatori, allenatori e dirigenti…tutti a casa — Marto (@Artu2025) May 11, 2025

16 goal segnati dal Barcellona al Real nei 4 clasici disputati in stagione: neppure lo dovete nominare Flick. Godetevi quell’incapace di Tudor e il suo catenaccio, senza dimenticare che “ha dna Juve ed è arrivato in macchina”. — Filippo R. (@filo_78) May 11, 2025

Ne tudor e ne Giuntoli faranno il mondiale per club — Pietro ♎️ (@Pietro1775276) May 11, 2025

Juventus, Tudor sotto accusa: “Via prima del Mondiale”

Ecco allora che Igor Tudor finisce nel mirino del tifo bianconero e potrebbe essere un altro tecnico a saltare in quest’annata complicata. La sua conferma a fine stagione è sempre più difficile, anche se non è chiaro chi potrà prendere il suo posto e quando (prima o dopo il Mondiale).

Il nome più gettonato è quello di Antonio Conte, anche se dovrebbe liberarsi dal Napoli con il quale è legato da un contratto fino al 2027. Non facile avere il via libera di Aurelio De Laurentiis, con il quale la Juve dovrà trattare anche l’affare Osimhen. Estate bollente con Tudor che però potrebbe anche non arrivarci da allenatore bianconero.