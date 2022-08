Conte: «E’ importante anche per la Nazionale che Scamacca giochi in Premier». Le parole del tecnico del Tottenham

Antonio Conte ha parlato in conferenza stampa in vista della partita di questa sera del Tottenham contro il West Ham. Di seguito le sue parole, in particolare su Gianluca Scamacca:

«Scamacca è un ottimo giocatore, ancora molto giovane. È importante anche per la Nazionale che lui ora giochi in Premier League: si è visto anche con Jorginho quanto giocare in questo campionato ti migliori, sia a livello di intensità e velocità di gioco sia per quello che devi fare per crescere e dimostrare di essere all’altezza».

