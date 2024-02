Il ds Daniele Faggiano si è espresso così riguardo alle possibilità di vedere Antonio Conte sulla panchina del Milan in futuro

Intervenuto a Sportitalia, Faggiano si è espresso così sulle possibili nuove avventure dell’ex Inter Antonio Conte:

LA RIVELAZIONE – «Penso che Antonio abbia bisogno di un progetto importante. In Italia ci sarà qualcuno che vorrà cambiare. Secondo me adesso è un po’ presto perché il Milan su qualche fronte può ancora lottare. Lui ha bisogno di un progetto importante a livello dirigenziale, sia per quanto riguarda l’organizzazione, che le strutture. Lui non guarda solo la parte economica ma tutto in generale. Io non penso sia andato a parlare con qualcuno. La squadra adatta a lui? Anche il Napoli non è male»

L’articolo Conte, Faggiano rivela: «Ecco dove potrebbe allenare» proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG