il club londinese, ascoltando i dettami dell’ex allenatore dell’Inter, sta mettendo in atto una vera rivoluzione dell’organico.

Il Tottenham ha già fatto molte operazioni di mercato sia in entrata che in uscita ma Antonio conte spera ne vengano fatte ancora tante altre. Le uscite di Steven Bergwijn e Cameron Carter-Vickers ceduti rispettivamente all’Ajax ed al Celtic di Glasgow non bastano.

Nicolò Zaniolo

Secondo The Guardian l’obiettivo del tecnico sarebbe quello di vendere anche Tanguy Ndombele, Emerson Royal, Harry Winks, Giovani Lo Celso, Matt Doherty e Bryan Gil per ricavare molti milioni da girare alla Roma per Nicolò Zaniolo. l piano è decisamente ambizioso ma alla fine del mercato mancano ancora diverse settimane. In realtà tra i nomi in uscita il giornale inglese non cita Japhet Tanganga che è vicino al Milan.

