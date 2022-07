Il centrocampista portoghese si sarebbe stancato di aspettare e vorrebbe conoscere la sua prossima squadra.

Renato Sanches vuole rompere l’impasse venutasi a creare sul proprio futuro e avrebbe dato un ultimatum al Paris Saint Germain di 48 ore; lo riporta L’Equipe. Il portoghese è conteso da Milan e appunto PSG; quel che è certo è che non resterà al Lille, squadra con cui ha il contratto in scadenza a giugno 2023.

Paolo Maldini

Il club parigino ha offerto 10 milioni, offerta ritenuta bassa, e quindi il Milan ha ancora buone chance di tornare alla carica per il centrocampista. L’ex Bayern Monaco a Parigi troverebbe il suo ex direttore sportivo Luis Campos ed il suo vecchio allenatore Galtier, ma se il club non alzerà l’offerta l’affare non si farà.

