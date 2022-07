Il regista del Paris Saint Germain è il primo obiettivo per la Juventus, Paredes può arrivare ma prima servono le cessioni.

Paredes è il prescelto a centrocampo per il ruolo di regista da parte della Juventus. Il centrocampista del Paris Saint Germain ha aperto all’eventualità di trasferimento nella squadra bianconera dove ritroverebbe l’amico Angel Di Maria.

Juventus Stadium

Ma prima di puntare un nuovo centrocampista serve cedere nel reparto di mediana che conta oltre 10 giocatori al momento. Ramsey è oramai vicino alla conclusione con una buonuscita di circa tre milioni di euro. Arthur ha ricevuto una offerta dall’Arsenal che deve essere ratificata per quanto riguarda il prestito, ma la società bianconera vuole l’obbligo o il diritto di riscatto. Adrien Rabiot ufficialmente rimasto a Torino per un problema personale, resta in lista di vendita con l’arrivo di Pogba nel suo ruolo di mezzala sinistra.

