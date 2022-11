Antonio Conte, tecnico del Tottenham, potrebbe tornare alla Juve in caso i bianconeri vengano sconfitti stasera con l’Inter

Antonio Conte potrebbe tornare alla Juventus grazie… all’Inter. In caso i bianconeri dovessero uscire sconfitti stasera contro i nerazzurri, infatti, la panchina di Massimiliano Allegri sarebbe a forte rischio.

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, in caso di esonero del tecnico livornese (il cui futuro verrà deciso comunque durante la sosta per il Mondiale) il favorito per sostituirlo sarebbe proprio l’attuale allenatore del Tottenham.

L’articolo Conte Juve (Gazzetta): il tecnico potrebbe tornare grazie all’Inter proviene da Calcio News 24.

