Conte Juve, l’ex bianconero dice no: «Vorrebbe tornare, ma c’è un problema». La rivelazione in esclusiva

Massimiliano Maddaloni, ex vice allenatore di Ferrara, ha parlato in esclusiva a Juventusnews24.com. Le sue dichiarazioni su Conte.

CONTE – «Non c’è niente di nuovo. Tutto il mondo sa quanto Conte vorrebbe tornare alla Juve e quanto la Juve abbia chiuso a questa possibilità. Io credo che, per una questione economica, l’anno prossimo non prenderà un allenatore che oltre ad un ingaggio alto pretenderebbe un mercato di alto livello. Non è che la Juve non voglia riprendere Conte, ma nel processo che ha intrapreso credo che la scelta di Conte implicherebbe tante altre cose che in questo momento specifico di rinnovamento la Juve non potrebbe fare».

