Conte Juve, Alfredo Pedullà parla della situazione dell’ex tecnico bianconero e svela quello che potrebbe essere il futuro

Su Sportitalia.com, Alfredo Pedullà ha parlato del possibile futuro di Antonio Conte. E non si esclude un clamoroso ritorno alla Juve a fine stagione.

IL COMMENTO – «Conte è un animale da lavoro, dopo due mesi di stop non gli sembra vero e spinge per rientrare, figuriamoci se i mesi sono più di due come in questo caso. È evidente che voglia restare alla finestra, soprattutto perché non ha la spinta forte di tornare subito in gioco. E Conte vive di spinte forti. Restare alla finestra significa capire cosa accadrà anche a Torino (bianconera) o Roma (giallorossa). Lo stesso Napoli avrebbe un senso soltanto a giugno, non a ottobre. Non proprio un motivo banale per respingere De Laurentiis e le sue necessità».

