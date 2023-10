Fabrizio Corona insiste e torna all’attacco sul caso Fagioli, mettendo in mezzo nuovamente la Juve: cosa ha detto

Fabrizio Corona insiste e torna all’attacco contro la Juve e Nicolò Fagioli. Un estratto delle sue dichiarazioni al programma Avanti Popolo.

FAGIOLI – «Quando io ho pubblicato la notizia su Fagioli il primo agosto, la Juventus lo ha ‘tolto’ dai convocati per la tournée negli USA. Non è vero che la società è andata subito alla FIGC, lo ha fatto dopo 10/15 giorni. Prima non lo ha fatto giocare. Nicolò sono sei anni che giocava, le persone che gli dovevano i soldi sono andati fuori dalla Continassa. Fagioli è il caso più drammatico di tutta questa storia, ho incontrato un suo amico che mi ha detto che alle medie e al liceo già scommetteva. È veramente malato di ludopatia. Scommetteva anche mentre giocava alla Cremonese: non solo sul calcio, ma su tutto. In tre mesi si è indebitato per oltre un milione di euro. Fagioli doveva prendere tre anni, il fatto che lui abbia parlato e patteggiato non significa».

