L’Inter segue la strada tracciata da Juve e Atalanta Anche loro stanno pensando ad una seconda squadra. Le ultimissime

Stando a quanto riferito da FcInter1908, domani sarà la giornata decisiva per capire se arriverà la richiesta al Consiglio Federale per la nascita della seconda squadra dell’Inter. Decisivo il volere dell’AD Giuseppe Marotta in questo senso.

Così come Juve e Atalanta, i meneghini pensano ad una formazione per la Serie C, che non è stata fondata nella passata stagione per via del ranking: sarebbe stato infatti necessario il fallimento di due club di Lega Pro.

