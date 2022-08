Il tecnico del Tottenham Antonio Conte gradirebbe qualche altro acquisto ma la richiesta questa volta è eseguita con toni molto pacati.

Antonio Conte in conferenza stampa ha parlato del mercato del Tottenham e del rinnovo di Harry Kane. “Ho parlato con la società e ho detto quello che penso, ma se faremo qualcos’altro oppure no va comunque bene, l’importante è che Paratici e Levy sappiano come la penso“.

Harry Kane

“Ora si giocherà ogni tre giorni, sarà normale fare delle rotazioni, i giocatori dovranno essere intelligenti e capire che alle volte andranno in panchina o entreranno a gara in corso. E in questo periodo si capirà se siamo davvero completi o se si potrebbe fare meglio. Rispetto alla scorsa stagione di sicuro siamo più completi, ma per raggiungere il livello di altre squadre servono tempo, pazienza e almeno altre due sessioni di mercato. Sul rinnovo di Kane onestamente non so nulla. Stiamo parlando di un giocatore importante per il Tottenham, tutti desideriamo che resti e firmi un nuovo contratto. Ma se mi chiedete dei dettagli o altre informazioni, non so rispondere“.

