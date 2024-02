Conte Milan, clamorosa rivelazione: «Non gli dispiacerebbe questa ipotesi». Le ultime sulla panchina rossonera

Arriva un importante indiscrezione per quanto riguarda il futuro di Antonio Conte, che piace e non poco al Milan in vista della prossima stagione.

Secondo quanto riporta Sportitalia, all’ex ct non dispiacerebbe l’opzione Paris Saint-Germain (totalmente dipendente dal percorso in Champions League): Campos però ad oggi preferirebbe un’opzione più facilmente manovrabile.

