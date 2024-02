Conte Milan, l’ex Juve può portare subito lo scudetto? Bonanni: «Non è detto che se prendi un allenatore vincente…» . Le dichiarazioni

L’ex calciatore Bonanni ha parlato ai nostri microfoni di quello che potrebbe essere il futuro della panchina rossonera.

PAROLE – «Il mondo è bello perché vario. Ognuno ha una linea di pensiero diverso dall’altra, condivisibile o meno. Ma non è detto che se prendi un allenatore vincente come Conte arrivi lo scudetto alla prima annata. Il calcio è un’equazione talmente strana che non potrai mai sapere le cose come vanno. Non mi è mai piaciuto il modo di giocare della Juve, è una squadra solida che merita i punti che ha ma non fa brillare gli occhi. Il Milan, invece, gioca in maniera diversa, è una squadra con tanta velocità che deve stare bene fisicamente e di conseguenza è normale che ci siano due tipologie di allenatori diverse. Per quello che trovo da fuori, vedo una squadra che gioca, che si diverte, con giocatori forti che a volte hanno momenti di annebbiamento ma che comunque ha 52 punti ed è, ad oggi, a 8 punti dall’Inter e che sta facendo un campionato in linea».

L’INTERVISTA DI BONANNI IN ESCLUSIVA A MILANNEWS24

