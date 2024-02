Tomori Bayern Monaco, il futuro del rossonero è legato a questo giocatore: cosa filtra. Tutti i DETTAGLI

Il difensore del Milan Tomori potrebbe lasciare i rossoneri nella prossime sessioni di mercato: questo è quanto riportato da calciomercato.com.

Il suo futuro è legato al difensore del Bayern Monaco De Ligt che non ha ancora stupito il club bavarese. Il Diavolo si deve guardare per il futuro anche perché il giocatore è ancora legato in rossonero fino al 2027 ma piace molto all’estero.

