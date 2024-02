Arrivano ancora conferme sull’interesse del Milan per portare Antonio Conte sulla panchina: le parole di Momblano

Il sogno del Milan per la panchina del prossimo anno resta Antonio Conte. La notizia è esplosa nelle scorse settimane ed il giornalista Luca Momblano, intervenuto sul canale YouTube di Andrea Longoni, rincara la dose.

CONTE MILAN – «Nessuna sterzata, devo dire che ha fatto parecchio clamore. Io pensavo che questo domino pazzesco a livello giornalistico potesse portare le fonti a fare un passo indietro. Succede a volte, perché ci si spaventa o magari ci si lascia scappare qualche parola di troppo. Invece nessun passo indietro. Mi rendo conto che parlare di allenatore al 7 di febbraio è presto, ma noi facciamo il nostro mestiere e quando abbiamo una notizia la mettiamo nella classifica delle notizie. E questa resiste eccome. Dal punto di vista di Pioli e anche del Milan è presto, la gestione è lunga. Ci sta che sia antipatica per lui questa situazione».

CONTATTI CON IBRAHIMOVIC – «È dal 2016 che Ibra non interagisce con Antonio Conte, giusto? Sappiate che non è vero, ma ci sta che ci sia una posizione un po’ goffa. Debole, non goffa. Però Ibrahimovic ci ha dato una notizia: si occupa lui dell’allenatore. Altrimenti avrebbe detto che fa altro, invece dice che sono felici di Pioli. Parla lui del tema».

