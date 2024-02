Antonio Conte è alla ricerca di una nuova squadra, il ds Petrachi ha così risposto sul futuro dell’ex tecnico dell’inter, ecco dove crede che andrà

Gianluca Petrachi, l’ex direttore sportivo (tra le tante) di Torino e Roma, è intervenuto a TV Play. Ecco come ha risposto alla domanda sul futuro dell’ex tecnico dell’Inter Antonio Conte.

ANTONIO CONTE – «Mi auguro che vada all’estero così non mi associano più lui. Scherzi a parte, io non posso spostarmi fuori dall’Italia per scelte personali, ho avuto varie offerte anche dall’Inghilterra ma non le ho mai prese in considerazione. Conte è una persona molto ambiziosa e prima di scegliere la sua prossima meta analizzerà ogni minimo dettaglio. Secondo me tornerà in Premier, è il campionato in cui si può esprimere totalmente perché in Italia c’è poco calcio e troppo salotto. Poi chiaramente l’Italia potrebbe essere la scelta prioritaria in caso di progetto importante, ma faccio fatica ora a vedere un club italiano che possa andare su Conte».

L’articolo Conte, Petrachi svela: «Forse ho capito in quale club andrà» proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG