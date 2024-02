Inter-Atalanta è il prossimo match di Serie A, sui social torna virale la super rete realizzata da Lautaro Martinez contro la dea, il video

Meno di un giorno intero ci separa dalla prossima sfida di campionato, vale a dire Inter-Atalanta. Domani sera infatti i nerazzurri affronteranno la Dea sul campo di San Siro, nel tentativo di allungare il proprio distacco sulle inseguitrici. A tal riguardo, ecco che sul proprio profilo Instagram il club meneghino ha riproposto l’incredibile rete messa a segno da Lautaro Martinez. Il match (era il settembre del 2021, si concluse 2-2 con la squadra di Gasperini).

INTER – «This is what happens when you give Nicolo Barella and Lautaro Martinez a ball» (Ecco cosa succede quando dai un pallone a Nicolò Barella e Lautaro Martinez, ndr)

L’articolo Inter-Atalanta, il gol di Lautaro torna virle: rete da brividi – VIDEO proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG