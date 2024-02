Giovanni Ferretti ha fatto chiarezza sul futuro dello Stadio dell’Inter, così il Sindaco di Rozzano parla della possibilità nel suo comune

Il sindaco di Rozzano Giovanni Ferretti ha fatto il punto sulle possibilità che l’Inter vada costruire nel suo comune il nuovo stadio. Ecco le sue parole a Numero Diez.

STADIO A ROZZANO – «Non ho parlato con i dirigenti dell’Inter in questi mesi e le novità le sto seguendo tramite giornali. L’Inter non ci ha avvisati di niente e siamo fermi all’incontro di ottobre. La prelazione dell’Inter sul terreno nel nostro comune scade il 30 aprile e quella è una data decisiva. Se non ci saranno novità vuol dire che il club ha cambiato idea su Rozzano. Se invece ci sarà una proroga o uno studio di fattibilità allora le intenzioni della società interista sono serie».

OTTIMISMO – «Non conosco la proposta del Comune di Milano nel dettaglio. Credo che giocare in uno stadio vuoto non sia l’obiettivo delle due squadre e penso che ristrutturare San Siro e dare accesso al pubblico sia difficile. Credo che i lavori potrebbero garantire la presenza di solo parte del pubblico. Penso che senza garanzie importanti questo proposta dovrà essere riformulata. I pro e i contro sul lasciare Milano li devono valutare i due club. Gli stadi di proprietà garantiscono introiti importanti. Le due società hanno manager capaci che faranno la scelta migliore. A Rozzano non abbiamo mai avuto lo stadio quindi resteremmo come sempre ma ovviamente mi auguro che la scelta dell’Inter ricada qui»

