Maretta in casa Tottenham per Antonio Conte: tra malumori dei tifosi e screzi con la dirigenza, il tecnico medita un ultimatum

Non tira una buona aria per il Tottenham di Antonio Conte. Per i prossimi avversari del Milan in Champions League, si prospetta una separazione all’orizzonte con il tecnico italiano.

Secondo quanto riportato da Tuttosport infatti, Conte non sarebbe convinto dei mezzi tecnici della squadra. Dalla dirigenza non arrivano però indicazioni di futuri grossi investimenti sul mercato. A questo si aggiungono i tanti fischi dei tifosi, che vorrebbero un calcio più avvincente rispetto a quello “difensivista” al quale sono abituati: questi ultimi sarebbero la goccia che farebbe traboccare il vaso dell’addio.

LEGGI ALTRE NOTIZIE SU JUVENTUSNEWS24.COM

L’articolo Conte, ruggini con il Tottenham, possibile addio in vista proviene da Calcio News 24.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG