Il giornalista Ceccarini torna a parlare del futuro di Antonio Conte, ecco cosa ha svelato sul tecnico ex Juve

Nel suo editoriale su TMW, il giornalista Niccolò Ceccarini ha parlato del calciomercato degli allenatori e del futuro dell’ex tecnico della Juve Antonio Conte.

CECCARINI – «Perché se è vero che in Serie A ci potrebbero essere novità su tante panchine importanti, occhio anche a quello che offrirà il mercato estero Xavi ad esempio ha già fatto sapere che lascerà il Barcellona a fine stagione, idem Klopp che dopo 9 anni chiuderà la sua avventura dopo con il Liverpool. Attenzione anche al Manchester United che ha in mente un programma di rilancio e potrebbe valutare il suo profilo. C’è poi da capire la situazione di Tuchel con il Bayern Monaco. Anche qui l’ipotesi di un addio è molto probabile. Cambiamenti che innescheranno un effetto domino nel panorama degli allenatori top, stravolgendo gli scenari che si potrebbero profilare all’orizzonte per lo stesso Conte. Insomma le opportunità non mancheranno. Un altro indizio però possiamo darlo. Quasi certamente non allenerà una Nazionale».

The post Conte torna in Serie A? Ceccarini: «Riflessioni in corso ma escluderei questo» appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG