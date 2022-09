Conti: «Milan sta facendo una programmazione coi giovani molto importante». Le parole dell’ex calciatore

Bruno Conti ha parlato a margine del Festival di Trento di oggi dello spazio ai giovani dei club italiani e del Milan. Ecco le parole dell’ex calciatore:

«Io faccio parte di questo momento e mi piacerebbe davvero vedere qualche club che dà spazio ai giovani e responsabilizza i giovani. Io penso che si pensa più a fare le squadre per vincere qualcosa più che per avere un discorso di prospettiva. Anche se sono per lo più stranieri, vedo che il Milan sta facendo una programmazione coi giovani e sta portando avanti un programma molto importante con prospettiva futura».

