Il Milan sta valutando in queste ore il nome del prossimo allenatore ma, da quanto trapela, non ci sarebbe sintonia sulla scelta in società. In casa Milan serpeggia un’atmosfera di palpabile tensione tra i dirigenti, a fronte della scelta cruciale riguardante il futuro della panchina rossonera. La partenza di Paulo Fonseca ha scatenato un vero […]

Leggi l’articolo completo Contrasti Ibra-Furlani per il dopo Fonseca: i nomi che circolano, su Notizie Milan.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG