Convocate Italia femminile per l’amichevole di martedi con la Colombia: c’è tanta Juventus Women nella lista del Ct Bertolini

Il Ct Bertolini ha reso nota la lista delle convocate dell’Italia femminile per l’amichevole che le azzurre giocheranno martedì prossimo, 11 aprile, alle 16:30 contro la Colombia.

La Juventus Women è presente in massa con ben 9 giocatrici a disposizione: Boattin, Gama, Lenzini e Salvai per la difesa, Caruso e Cernoia per il centrocampo, Bonansea, Cantore e Girelli per l’attacco.

