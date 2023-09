Convocate Juventus Women per il Pomigliano: out tre big tra le fila delle bianconere. Le ultime verso l’esordio in Serie A femminile

Joe Montemurro ha diramato l’elenco delle convocate per la sfida in programma oggi contro il Pomigliano, valida per l’esordio della Juventus Women in Serie A femminile.

Oltre alle preventivate assenze di Boattin e Salvai, out anche Barbara Bonansea, ancora acciaccata dopo la botta rimediata con l’Eintracht. Convocate le baby Moretti e Cocino (per lei è la prima volta).

