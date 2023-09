Galeone: «Ho detto ad Allegri di non starsene più in difesa. Non ha Barzagli e Chiellini». Le parole del mentore del tecnico della Juventus

Giovanni Galeone, mentore di Massimiliano Allegri ha parlato così della Juventus e dell’imminente impegno con la Lazio.

Le sue parole: «Max deve giocare verticale. L’anno scorso gli ho detto: “Non hai più Barzagli, Chiellini e compagnia, non puoi stare lì in difesa, devi giocare più in avanti. Con l’Udinese, nel primo tempo mi ha fatto una buona impressione. Anche se poi nella ripresa si è abbassata concedendo troppo… Ma sa cosa mi è piaciuto soprattutto? Che nei primi 45’ non ho visto nemmeno un passaggio all’indietro verso Szczesny. Il calcio deve essere verticale, se no non vai da nessuna parte. La Lazio è squadra tecnica, fastidiosa, la peggior avversaria possibile per una big. Fa tanto possesso. La Juve dovrà essere rapida nell’arrivare là davanti e fare male in velocità».

