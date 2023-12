Convocati Juve per il Frosinone: out Chiesa, la decisione su Rabiot. Ecco la lista di Allegri per la trasferta

Ecco la lista dei convocati della Juventus per la sfida al Frosinone. Allegri, come annunciato in conferenza stampa, perde Chiesa ma rispetto al Genoa ritrova Rabiot. Out i lungodegenti De Sciglio, Fagioli, Pogba e Kean. Di seguito l’elenco completo.

