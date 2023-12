Convocati Juventus Next Gen per il Cesena: torna Iocolano a 9 mesi dalla rottura del crociato. Il centrocampista finalmente disponibile

Dopo l’eliminazione in Coppa Italia la Juventus Next Gen è attesa dalla complicata trasferta contro la capolista Cesena. Fischio d’inizio in programma oggi alle ore 16:15. Il tecnico Massimo Brambilla ha diramato l’elenco dei convocati: rientra Iocolano a 9 mesi dalla rottura del crociato. Tornano a disposizione anche Poli e Comenencia assenti con la Lucchese. Indisponibili Crespi e Rouhi.

I convocati

2 Savona

3 Stramaccioni

5 Muharemovic

6 Maressa

9 Cerri

13 Poli

14 Mulazzi

15 Comenencia

17 Guerra

18 Ntenda

20 Iocolano

21 Palumbo

23 Mancini

24 Citi

25 Scaglia

26 Damiani

27 Valdesi

28 Doratiotto

30 Daffara

31 Stivanello

32 Turicchia

33 Perotti

36 Anghelé

