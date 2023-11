Convocati Juventus Next Gen per il match di Coppa Italia con la Lucchese: la lista completa dei giocatori a disposizione di Brambilla

La Juventus Next Gen torna in campo oggi per il match contro la Lucchese, valevole per gli ottavi della Coppa Italia Serie C. Di seguito la lista dei giocatori convocati da mister Brambilla per questo impegno.

LA LISTA

2 Savona

3 Stramaccioni

5 Muharemovic

6 Maressa

9 Cerri

14 Mulazzi

17 Guerra

18 Ntenda

19 Rouhi

21 Palumbo

23 Mancini

24 Citi

25 Scaglia

26 Damiani

27 Valdesi

28 Doratiotto

30 Daffara

31 Stivanello

32 Turicchia

33 Perotti

36 Anghelè

38 Crapisto

39 Florea

45 Crespi

The post Convocati Juventus Next Gen per la Lucchese: la lista di Brambilla appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG