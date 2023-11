Giuntoli prepara il terreno per due cessioni in casa Juventus: loro possono lasciare Torino già il prossimo gennaio

Come scrive Tuttosport, in casa Juventus si sta preparando anche il terreno per alcune cessioni a gennaio, così da accumulare spazio all’interno della rosa per alcuni volti nuovi. Gli indiziati a salutare, ad oggi, sono due: Iling-Junior e Nicolussi Caviglia.

Il primo, con un contratto a scadenza nel 2025, ha visto il campo col contagocce e potrebbe essere ceduto a titolo definitivo per accumulare un piccolo tesoretto economico. Per il centrocampista si lavorerebbe ad un prestito con diritto/obbligo di riscatto, così da non interrompere la sua crescita.

