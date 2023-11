Florea alla prima in Next Gen: il Primavera convocato da Brambilla per la Coppa Italia. Prima convocazione

La Juventus Next Gen torna in campo oggi per il match di Coppa Italia contro la Lucchese, valido per gli ottavi di finale. Presenti fra i convocati di Brambilla anche i Primavera Anghelè, Florea e Crapisto.

Per Andrei Florea si tratta della prima chiamata con la Next Gen. Giornata speciale per il giovane Primavera.

The post Florea alla prima in Next Gen: il Primavera convocato da Brambilla per la Coppa Italia appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG