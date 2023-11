Abodi annuncia: «È impensabile che la Serie A continui ad essere a 20 squadre». Le dichiarazioni del Ministro dello Sport

Andrea Abodi ha parlato a margine del convegno “Sport Industry Talk”, organizzato da Rcs Academy e da Il Corriere della Sera, dove è intervenuto anche Marotta post Juve–Inter. Le dichiarazioni del Ministro dello Sport.

ABODI – «È impensabile che il campionato continui ad avere 20 formazioni iscritte, la B 20 e la C, 60. Non è questione di numeri, ma di credibilità che consenta l’affermazione dell’equa competizione, ci sono società che pagano e rischiano di non centrare i propri obiettivi, altre che non pagano e magari mantengono la categoria. La Serie A è un contribuente significativo di fiscalità, è un obiettivo comune quello di far funzionare la macchina».

