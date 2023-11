Abbonamenti Juve sold out! Due settori già esauriti per il girone di ritorno, tutti i dettagli

C’è voglia di Juve fra i tifosi bianconeri. Il club ha lanciato la campagna abbonamenti per il girone di ritorno e due settori sono già sold out.

Sono infatti esauriti gli abbonamenti Sud e Nord del primo anello dell’Allianz Stadium. D’ora in avanti in questi settori si troveranno solo i biglietti rimessi in vendita dagli abbonati.

