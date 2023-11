Alessandro Birindelli, a Radio Bianconera, ha commentato così Juve–Inter.

BIRINDELLI – «Sappiamo tutti quanto è importante per un attaccante il gol, a lui mancava. Il serbo deve abituarsi però a queste critiche che ci stanno quando non segna per lungo tempo. Il suo è lo sfogo di un giocatore che ha sofferto, poteva anche farne a meno, ma non credo ce l’avesse con qualcuno, era più qualcosa che aveva dentro da buttare fuori, non all’indirizzo di una persona in particolare. Non si può andare dietro a tutte le chiacchiere, bisogna prendere le critiche costruttive, utili per migliorarsi, il resto va lasciato agli altri, altrimenti non si può fare il calciatore»,

