Convocati Napoli per il prossimo match di Serie A contro il Lecce: la decisione di Luciano Spalletti su Osimhen

Il Napoli ha diramato la lista dei convocati per il match con il Lecce. Presente Olivera, ancora fuori, come prevedibile, Osimhen, alle prese ancora con le terapie e il lavoro in palestra.

Portieri: Gollini, Marfella, Meret.

Difensori: Bereszynski, Di Lorenzo, Juan Jesus, Kim, Mario Rui, Olivera, Ostigard, Rrahmani, Zedadka.

Centrocampisti: Anguissa, Demme, Elmas, Gaetano, Lobotka, Ndombele, Zerbin, Zielinski.

Attaccanti: Kvaratskhelia, Lozano, Politano, Raspadori, Simeone.

L’articolo Convocati Napoli per il Lecce: la decisione di Spalletti su Osimhen proviene da Calcio News 24.

