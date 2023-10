I Convocati del Verona per la sfida contro la Juve: Marco Baroni, tecnico degli scaligeri, non avrà a disposizione Henry

Il Verona sabato sera affronterà la Juve all’Allianz Stadium. Marco Baroni per l’occasione non potrà contare su Henry, che sarà con la Primavera per mettere minuti nelle gambe in vista del suo rientro. Di seguito i convocati del tecnico.

Portieri: Montipò, Berardi, Perilli.

Difensori: Amione, Doig, Magnani, Dawidowicz, Coppola.

Centrocampisti: Faraoni, Lazovic, Joselito, Hongla, Saponara, Terracciano, Serdar, Suslov, Duda, Charlys, Tchatchoua, Folorunsho.

Attaccanti: Djuric, Cruz, Ngonge, Mboula, Bonazzoli.

